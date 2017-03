Internationale Vrouwendag bestaat al meer dan 100 jaar. In 1912 werd het voor het eerst in Nederland gehouden. De dag is ontstaan doordat vrouwen opkwamen voor hun rechten, bijvoorbeeld op het gebied van werk en stemrecht.

De dag staat voor het gevoel van solidariteit en strijdbaarheid van vrouwen overal ter wereld. Vaak staat de viering in het teken van een speciaal thema. Dit jaar ligt de nadruk op vrouwen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld en nu krachtig in het leven staan.Anno 2017 zijn mannen en vrouwen in ons land gelijk, hoewel er in diverse sectoren - zie de politiek- nog altijd meer mannen rondlopen. Ook komt het nog voor dat vrouwen tegen het bekende 'Glazen Plafond' aanlopen.In andere delen van de wereld worden vrouwen nog onderdrukt. Daarom is de stelling in het Lopend Vuur: Internationale Vrouwendag blijft hard nodig. Wat is jouw mening daarover?We waarderen het enorm dat je meepraat! Laat je mening horen via de radio (050-3188288), onze Facebookpagina of Twitter ( #opnoord ).