Ido (groep 5) mag meebeslissen over beste kinderboek

(Foto: Jacqueline Nauta/RTV Noord) (Foto: Jacqueline Nauta/RTV Noord)

Voor Ido Kootstra uit groep 5 van de Haydnschool in Stad leek het woensdag een gewone schooldag te worden. Totdat opeens de Groningse kinderboekenschrijver Tjibbe Veldkamp de klas binnenkwam.

Hij had een feestelijke mededeling, want Ido is gekozen tot het Groningse lid van de Nederlandse Kinderjury. Deze jury, waarin elke provincie één afgevaardigde heeft, kiest de top vijf van kinderboeken en schrijft het juryrapport van het winnende kinderboek.



Superblij

Ido was niet alleen verrast, maar ook 'superblij'. 'Heel veel kinderen hadden een brief gestuurd, maar ik ben uitgekozen. Volgens mij mag ik nu vijf boeken lezen en dan samen met de andere kinderen kiezen welk boek het leukste is', vertelt hij opgewonden.



trots

Meester Stijn glimt van trots. 'We lezen heel veel op school. We pluizen gedichten uit en de kinderen moeten informatieve boeken lezen voor een spreekbeurt. Lezen is gewoon hartstikke leuk.'



Rivalen

Ido is niet de enige boekenwurm thuis. Zijn zus Ella had zich ook opgegeven voor de kinderjury. 'Ik ben supertrots op mijn broer', zegt ze dapper. 'Maar ik vind het ook wel jammer dat ik niet ben gekozen.'



Feest!

Dankzij Ido kunnen wel alle kinderen genieten van taart. En ze mogen vragen stellen aan een echte kinderboekenschrijver, want Tjibbe Veldkamp blijft nog even op school.

Door: RTV Noord Correctie melden