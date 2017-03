Nu ook plastische chirurgie in Ommelander Ziekenhuis

Plastisch chirurgen Martin Stenekes, Vera van Aalst en Ilona Hospers (Foto: Ommelander Ziekenhuis)

In Delfzijl en Winschoten kun je voortaan ook terecht voor plastische chirurgie. Sind begin dit jaar is een team van plastische chirurgen in het St. Lucasziekenhuis en Delfzichtziekenhuis aan de slag.





Mogelijk dankzij samenwerking met UMCG

Ook worden borstverkleiningen, littekencorrecties, oorcorrecties en behandelingen van huidtumoren uitgevoerd. De uitbreiding is mogelijk door de samenwerking tussen de Ommelander Ziekenhuis Groep en het UMCG.



Lees ook:

- Patiënten denken mee over inrichting nieuw ziekenhuis

- Hoogste punt Ommelander Ziekenhuis is bereikt Het gaat om hersteloperaties bij bijvoorbeeld borstkankerpatiëntes. Eerder werden vrouwen daarvoor doorgestuurd naar het UMCG in de stad Groningen. Dat hoeft voortaan niet meer.Ook worden borstverkleiningen, littekencorrecties, oorcorrecties en behandelingen van huidtumoren uitgevoerd. De uitbreiding is mogelijk door de samenwerking tussen de Ommelander Ziekenhuis Groep en het UMCG.

Door: RTV Noord Correctie melden