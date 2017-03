330 meter waterleiding verdwijnt onder Winschoterdiep

(Foto: Tabitha Petter/Waterbedrijf Groningen)

De aanleg van een 330 meter lange waterleiding onder het Winschoterdiep zorgt voor een blikvanger in Foxhol. Twee grote hijskranen trekken de leiding vijftien meter diep onder het kanaal door, zonder dat daarbij geboord wordt.

Gevaar voor beschadiging

De nieuwe leiding vervangt twee bestaande zinken buizen. Door de huidige baggerwerkzaamheden zouden deze te ondiep in de bodem komen te liggen, met gevaar voor beschadiging.



Koppeling

Aan de Korte Groningerweg moet de leiding uiteindelijk boven de grond komen. Daar wordt hij gekoppeld aan het bestaande leidingnet.



Samenwerking

Deze zogeheten 'horizontaal gestuurde boring' is een samenwerking tussen Waterbedrijf Groningen en elektriciteitsbedrijf Enexis.



Naar verwachting is het project eind mei afgerond.

Door: RTV Noord Correctie melden