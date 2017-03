Heite schrijft brief aan Rutte: 'Bent u bereid alsnog gesprek aan te gaan?'

(Foto: FPS / Jos Schuurman)

Annemarie Heite wil een herkansing voor een gesprek met minister-president Mark Rutte over de aardbevingsproblematiek. Dat staat in een open brief naar Rutte, waarin ze hem uitnodigt te praten in Nieuwsuur of een ander televisieprogramma.

