Heite schrijft brief naar Rutte: 'Bent u bereid alsnog gesprek aan te gaan?'

Annemarie Heite wil een herkansing voor een gesprek met minister-president Mark Rutte over de aardbevingsproblematiek. Dat staat in een open brief naar Rutte, waarin ze hem uitnodigt te praten in Nieuwsuur of een ander televisieprogramma.

Nieuwsuur wilde Heite en Rutte komende vrijdag laten debatteren over het onderwerp, maar de redactie zag er deze week toch vanaf. Reden is de uitzending van Pauw en Jinek, waarin Rutte geconfronteerd werd met boze Groningers in het publiek.Nieuwsuur liet Heite een dag later weten dat het geplande gesprek vrijdag niet door zou gaan. Maar Heite geeft niet op: 'Bent u bereid om alsnog dit gesprek met mij aan te gaan in Nieuwsuur of in een ander programma?', schrijft ze.'Ik wil u graag vertellen wat het voor de mensen in Groningen betekent om 24 uur per dag te worden geconfronteerd met de gevolgen van beleid, waarbij jarenlang economische belangen boven de veiligheid van mensen zijn gesteld.''Ik wil met u praten over wat er moet gebeuren om recht te doen aan de Groningers en om onze prachtige provincie weer toekomstperspectief te bieden. Bent u hiertoe bereid?', vraagt ze Rutte.'Dit onderwerp verdient het, want het is een tijd lang onderbelicht geweest. En het moet snel, want het moet uiteraard voor de verkiezingen gebeuren', zegt ze tegen RTV Noord. 'Vergelijk het eens met een onderwerp als Trump. Dat is ook zo vaak in de media geweest.'