Stad wordt partner van Altonale Festival Hamburg

(Foto: Flickr/Klaus Frieze (Creative Commons))

De stad Groningen is in juni partnerstad van het culturele wijkfestival Altonale in Hamburg. Dit festival, dat ruim twee weken duurt, brengt bewoners van de Hamburgse wijk Altona in contact met kunst en cultuur. Elk jaar is een ander land of stad partner van Altonale.

Een Groningse delegatie heeft het festival in Hamburg vorig jaar bezocht. Eerder waren de organisatoren van Altonale in 2015 al te gast op Let's Gro.



Inspiratie

Het college ziet de uitnodiging om partnerstad te worden als een prima mogelijkheid voor Groningse kunstenaars en instellingen om zich in Hamburg te presenteren. Ook wil de gemeente inspiratie opdoen voor de versterking van kunst en cultuur in de wijk. Ook het zelf organiseren van zo'n wijkfestival behoort tot de mogelijkheden.



De komende maanden wordt met een mix van grotere en kleinere instellingen een programma samengesteld om Groningen als partnerstad te profileren.

Door: RTV Noord Correctie melden