Boekhouding supportersproject FC is niet op orde

De boekhouding van het supportersproject van FC Groningen is niet op orde. Bedragen en bestedingen kunnen niet verantwoord worden. De gemeente Groningen, die geld steekt in het project, heeft ingegrepen.

'Als we beter toezicht hadden gehouden, hadden we dat eerder gedaan', zegt burgemeester Peter den Oudsten.'De boekhouding van het project is in de afgelopen jaren erg onduidelijk geworden. Het is onvoldoende helder. Daarom hebben we een onderzoek ingesteld', vervolgt Den Oudsten.Sinds 2003 worden ex-hooligans ingezet om supporters in toom te houden.Het onderzoek is inmiddels afgerond. En het project krijgt de tijd om de financiën weer op orde te brengen.Aan het eind van dit voetbalseizoen gaan beide partijen bekijken hoe ze verder gaan. De gemeente heeft de geldstromen richting het project stilgezet, tot er meer duidelijkheid is.