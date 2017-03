Prins Bernhard schenkt driekwart miljoen aan Gronings kankeronderzoek

Prins Bernhard tijdens de Hollandse 100. (Foto: Robin van Lonkhuijsen/ANP)

Prins Bernhard heeft 772.000 euro geschonken aan de Rijksuniversiteit Groningen voor onderzoek naar lymfeklierkanker.

Met de subsidie hopen de Groningse onderzoekers Joost Kluiver en Anke van den Berg meer inzicht te krijgen in het ziekteproces en nieuwe aanknopingspunten te vinden voor het ontwikkelen van behandelingen. Centraal in het onderzoek staat een onlangs ontdekt netwerk van genen die de groei van lymfeklierkankercellen sterk beïnvloedt.



Fonds

Het geld wordt geschonken door Lymph&Co, een stichting van de prins, die zelf ook lymfeklierkanker heeft gehad. Het is een fonds dat zich inzet voor onderzoek naar deze vorm van kanker.



Het onderzoek wordt uitgevoerd op de afdeling pathologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).



Hollandse 100

Afgelopen weekend werd bekend dat de sportieve inzamelingsactie De Hollandse 100, een initiatief van prins Bernhard, meer dan 370.000 euro heeft opgebracht. Dit evenement bestaat uit 10 kilometer schaatsen en 90 kilometer fietsen door polders en bossen.

