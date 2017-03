Mastenbroek volgt Beckerman op in Staten

Jan Hein Mastenbroek (Foto: RTV Noord/Edwin in 't Veld)

Jan Hein Mastenbroek volgt Sandra Beckerman per direct op als fractievoorzitter van de SP in de Provinciale Staten van Groningen.

Beckerman treedt terug in verband met de verkiezingen op 15 maart. Zij staat op de zesde plaats van de kandidatenlijst van de SP. Tot aan 15 maart blijft ze wel lid van Provinciale Staten.



Mastenbroek is sinds maart 2011 Statenlid. Hij stond bij de verkiezingen in 2015 op plaats twee van de kieslijst. 'Wij hebben aan Sandra een geweldige fractievoorzitter gehad', zegt Mastenbroek. 'Om als fractie over te nemen wat zij voor Groningen en de SP heeft gedaan, zal een enorme opgave worden. Wij zullen haar heel erg gaan missen, maar zien ook wel dat zo'n talent een prominente plek in de Tweede Kamer verdient.'

