'Gronings model' garandeert privacy bij kentekenparkeren

Het blijft mogelijk om anoniem te parkeren in de stad Groningen na de invoering van het kentekenparkeren. Wethouder Paul de Rook komt met een 'Gronings model' voor dit anoniem parkeren.

Mensen die hun kenteken uit privacyoverwegingen niet willen invoeren kunnen straks een fictief kenteken invoeren, zoals xxxxxx. Als ze dan een boete krijgen, kunnen ze dit online rechtzetten.Op een webformulier voeren ze het tijdstip in waarop ze hebben betaald aan de automaat, samen met de bijbehorende betaalcode. Die code en het tijdstip staan op het bankafschrift. De gemeente kan daardoor zien dat er wel voor het parkeren is betaald en de boete wordt ingetrokken.Verschillende partijen in de gemeenteraad opperden eerder het Utrechts model, waarbij de automaat de mogelijkheid houdt een kaartje te printen voor achter de ruit. Daarin ziet De Rook niks. Hij wil juist van het papier in de automaten af, omdat er vaak storingen optreden. Ook zou de handhaving te duur worden, doordat controleurs alsnog uit hun scanauto moeten komen om het parkeerkaartje achter de ruit te bekijken.De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met het kentekenparkeren. Bezoekers van de stad hoeven straks geen bonnetje meer achter de autoruit te leggen. Ze voeren hun kenteken in bij de betaalautomaat en kopen parkeertijd. Controleurs scannen vanuit de auto het kenteken en kunnen zo zien dat er is betaald.