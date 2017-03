Ongeluk op Julianaplein, vertraging lost langzaam op (update)

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Op de Julianabrug vlak voor het Julianaplein in Groningen is woensdagmiddag een vrachtwagen achterop een personenauto gebotst. Daarbij heeft de bestuurder van de auto nekklachten opgelopen.

Hij is gecontroleerd door ambulancepersoneel en hoefde niet naar het ziekenhuis.



In verband met het ongeluk is één rijstrook vanuit Hoogkerk naar het Julianaplein tijdelijk afgezet. Het verkeer liep enige vertraging op.

Door: RTV Noord Correctie melden