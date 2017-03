Vrachtwagen botst op auto; vertraging bij Julianaplein

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Op de Julianabrug vlak voor het Julianaplein in Groningen is zojuist een vrachtwagen achterop een personenauto gebotst.

Volgens de eerste berichten is de bestuurder van de auto lichtgewond geraakt. Er is wel een ambulance uitgerukt.



In verband met het ongeluk is één rijstrook vanuit Hoogkerk naar het Julianaplein afgezet. Het verkeer moet rekening houden met vertraging.

Door: RTV Noord Correctie melden