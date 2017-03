Burgemeester Pekela sluit pand na vondst hennepkwekerij

(Foto: Archief RTV Noord)

Burgemeester Jaap Kuin van Pekela heeft woensdag een pand aan de Dokter Harm Brouwerstraat in Nieuwe Pekela voor drie maanden gesloten.

Kuin deed dat nadat er in februari in het pand een hennepkwekerij was ontdekt met ruim duizend planten en tweehonderd stekken.



De burgemeester duldt geen enkele hennepkwekerij waar dan ook in zijn gemeente. 'Als wij het vermoeden hebben dat er in een pand een hennepkwekerij is gehuisvest, grijpen we samen met de politie meteen in', zegt Kuin.

