Den Oudsten: geld nodig voor bestrijden 'pest van onze samenleving'

Criminaliteit als witwassen, vastgoedfraude en hennepteelt is 'de pest van onze samenleving' en moet daarom feller worden bestreden.

Dat zegt burgemeester Peter den Oudsten van Groningen over het fonds van 150 miljoen euro dat Groningen en 37 andere steden willen voor de aanpak van deze misdaden.Ze willen onder meer gespecialiseerde ambtenaren aannemen, zodat ze deze vormen van criminaliteit professioneler kunnen aanpakken.Het geld moet verder gaan naar het Regionaal Informatie Expertisecentrum waarin gemeentem, politie, Openbaar Ministerie en Belastingdienst samenwerken. Het derde deel is voor nieuwe projecten op dit gebied.Volgens Den Oudsten is het belangrijk dat er geld komt, omdat gemeenten niet goed zijn toegerust om het probleem aan te pakken. 'Zorgen dat je de informatie kan interpreteren, analyses kan maken. Dan wordt er heel wat meer blootgelegd dan nu.'Het stuit hem vooral tegen de borst dat het vaak 'mensen met zwakke posities in onze samenleving' zijn die in dit soort criminaliteit 'worden meegezogen'. 'Wietkweken gebeurt relatief veel in huizen waar mensen wonen die weinig geld hebben en ook geld kunnen gebruiken. Die doen dat vaak in opdracht van georganiseerde misdaad. Dat type dingen is de pest van onze samenleving.'Onlangs werden in de stad Groningen de vastgoedbroers Ali en Bekir K gearresteerd op verdenking van witwassen en oplichting. Daarover zei Den Oudsten toen al dat ze 'geld verdienen op een manier waar je grote vraagtekens bij kunt zetten' . De broers zijn inmiddels op vrije voeten in afwachting van hun rechtszaak. Om dit soort voorbeelden gaat het volgens Den Oudsten, net als om 'de verbanden waarin sommige motorclubs zich begeven.'De G32 -waarin 38 steden zijn verenigd- wil dat het nieuwe kabinet met het geld over de brug komt.