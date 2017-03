Den Oudsten wil met chip in fietsen diefstal tegengaan

Burgemeester Peter den Oudsten van Groningen wil in dure fietsen een chip laten aanbrengen. 'Ik weet uit eigen ervaring hoe het is om een iPad te verliezen. Die kon ik met hulp van een soortgelijk systeem terugvinden.'

Den Oudsten wil zo'n GPS-chip niet in alle fietsen laten zetten, maar alleen bij fietsen van waarde. Zoals een elektrische. 'Laten we innovatief zijn en mensen aan het werk zetten om zo'n chip in een fiets aan te brengen.'Vorig jaar zijn er minder fietsen in Stad gestolen dan het jaar daarvoor. In 2015 ging het om 3532 fietsen, vorig jaar waren dat er 3140. Een afname van 392. De meeste fietsen worden gestolen in het centrum. Juist op die plek is geen daling van diefstallen. Het Hoofdstation, de Grote Markt, Vismarkt en de Oosterpoort zijn favoriete locaties om een fiets te ontvreemden.Om de diefstal in het stadscentrum terug te dringen zet de politie onder meer lokfietsen met een GPS-volgsysteem in. De Groninger raadsleden spraken woensdagmiddag over fietsendiefstal in de stad.De politie is nog bezig met een analyse over de diefstal van fietsen. De burgemeester verwacht overigens niet dat met die analyse het probleem van de diefstal opgelost wordt. 'We moeten niet verwachten dat we daarmee fietsendiefstal substantieel bestrijden. Van de analyse verwacht ik hooguit meer duidelijkheid over de plekken waar de fietsen worden gestolen.'Collegepartij GroenLinks vroeg extra aandacht. 'Het is een probleem, een serieus probleem ook. Het is niet makkelijk op te lossen', aldus fractievoorzitter Benni Leemhuis. 'We kunnen bijvoorbeeld campagne gaan voeren om het probleem minder groot te maken.'Zijn oproep kreeg de handen van de overige partijen niet op elkaar. Die willen liever eerst de analyse van de politie afwachten.