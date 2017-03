De Kanshebbers: Stieneke van der Graaf (ChristenUnie)

De hele week geeft RTV Noord ruimte aan De Kanshebbers: de Groningse politici die op een verkiesbare plek staan voor de Tweede Kamerverkiezingen. Wat willen ze doen in Den Haag?

Vandaag: Stieneke van der Graaf, nummer 6 op de lijst van de ChristenUnie.Het is een spannende plek, de nummer zes van de ChristenUnie. In de peilingen wordt het hem net wél of net niet. 'We hebben het een keer eerder gehaald en we hopen die nu ook te halen. We rekenen op vijf, we hopen op zes, we dromen van zeven.''Deze maand zit ik tien jaar in de politiek, in Provinciale Staten. Ik was 22 en ik werd ineens gekozen. Ik wilde graag verantwoordelijkheid nemen in de maatschappij en politiek was een manier om dat te doen. Ik dacht: dat is iets voor later, maar het kwam al op mijn pad. Ik kwam op plek 5 in de lijst en werd met heel veel voorkeursstemmen gekozen.''Ik heb zoveel dromen gehad. Ik wilde ooit bij de luchtmacht zitten en advocaat worden. Dat is hem beide niet geworden. Nu wil ik graag advocaat van de mensen worden.'Is Groningen na tien jaar klaar, politiek gezien? 'Het is eigenlijk nooit klaar. Er zijn flinke uitdagingen op het gebied van werkgelegenheid, ontwikkeling en natuurlijk de gaswinning. De antwoorden daarop liggen alleen niet in Groningen, maar in Den Haag. Wat er nu wordt gedaan, het pure onrecht wat mensen nu ervaren, de onveiligheid van de mensen, daar moet voor gestreden worden, ik kán niet anders. Den Haag is een geweldige kans om voor Groningen op te komen.''Het is een stap die nogal wat met zich meebrengt. Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn man. We willen hier blijven wonen, maar je moet daar wel de hele week zijn. Elke dag op en neer rijden kan niet. We kijken tot de zomer hoe het bevalt.'Wordt ze een regiovertegenwoordiger in de Tweede Kamer? 'Binnen de ChristenUnie ben ik de hoogste nieuwkomer en de hoogste die de regio vertolkt. Ik weet goed waar de vraagstukken liggen. Niet alleen die van Groning en, maar ook die van andere kanten van het land. Ik wil graag opkomen voor de mensen. Een betere rechtspositie. Mensen moeten wat te zeggen hebben over hun eigen huis, zoals een eigen aannemer kiezen.''Den Haag gaat direct over de werkgelegenheid in de regio. Investeer nou in die regio.' Wordt het een mooie club mensen uit de regio? 'Ik hoop het. Samen sterker, zeg ik maar.''Veel mensen komen bij verkiezingswijzers uit bij de ChristenUnie. Dat verrast ze en daarom hebben we op de website nu ook een eerste hulp geïntroduceerd. 'Help ik kom bij ChristenUnie uit'. Ik denk dat we goede plannen hebben voor het land. Het is een partij van christenen vóór iedereen.Ga je op jezelf stemmen? 'Dat weet ik eigenlijk niet, is het eerlijke antwoord. Ik hoop in ieder geval dat heel veel andere mensen op me gaan stemmen. Ik weet dat er veel mensen zijn die me steunen en ik hoop op veel steun.'