Polling blijft judoën voor Nederland

Judoka Kim Polling blijft voor Nederland uitkomen. Dat zegt directeur Henry Bonnes van de Nederlandse judobond.

De Zevenhuivense flirtte eerder openlijk met Italië, het thuisland van haar vriend. Grootste reden was de liefde, maar ook had ze twijfels over haar toekomst in de Nederlandse selectie. Oorzaak was het besluit van de judobond om de judoka's verplicht op Papendal te laten trainen.De judobond stoomt hier de beste judoka's van Nederland klaar voor grote toernooien. Hierdoor hoopt de nationale bond weer aansluiting te vinden met de wereldtop.De drievoudig Europees kampioene revalideert momenteel op Papendal van een operatie aan beide ellebogen. Waarom ze voor Nederland wil blijven judoën, en niet voor Italië, is niet bekend.