Daarom stem ik: 'Sluiten gevangenis Ter Apel is onbespreekbaar!'

Vier jaar geleden konden ze wel janken van geluk. De Penitentiaire Inrichting (PI) in Ter Apel zou gewoon open blijven. Maar zo zeker als de toekomst van de gevangenismedewerkers er toen uit zag, zo onzeker is die nu.

Er wordt dan ook gespannen uitgekeken naar de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer. Want het aanstaande kabinet zou wel eens bepalend kunnen zijn voor hun toekomst.Marcel Ottens werkt al sinds dag één in de PI. 'Ik was een van de gelukkigen die hier in 1998 aan de slag mocht', vertelt hij. Tegenwoordig is Ottens ook voorzitter van de ondernemingsraad. Hij maakt zich hard voor de toekomst van de gevangenis.'Het huidige kabinet heeft al een aantal gevangenissen gesloten, maar de beslissing over Ter Apel hebben ze doorgeschoven naar het volgende kabinet', aldus Ottens. 'Maar voor ons staat één ding vast: de sluiting van Ter Apel is onbespreekbaar!'Het voornaamste argument dat het kabinet gebruikt, is de leegstand van cellen. Voor Ter Apel gaat dat argument niet op, vindt Ottens. 'Onze bezetting is bijna honderd procent', vertelt hij.'Dat komt omdat we een speciale doelgroep hebben: vreemdelingen in het strafrecht. We zitten dus gewoon vol.'Sluiting van de PI Ter Apel zou funest zijn voor de werkgelegenheid in Oost-Groningen, vindt Ottens. 'En alternatieve werkgelegenheid is er niet', zegt hij. 'Sterker nog: ik hoorde laatst een lijsttrekker zeggen dat het asielzoekerscentrum in Ter Apel gehalveerd moet worden om overlast tegen te gaan. Volgens mij heb je dan iets minder overlast, maar veel meer werkloosheid.'Zijn hoop heeft Ottens gezet op het komende kabinet. Hij roept de Groningse kiezer op om vooral op Groningse kandidaten te stemmen, ongeacht welke partij. 'Dat zijn de mensen die weten wat hier echt speelt. Zij moeten ons vertegenwoordigen.'