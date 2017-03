Gemeenteraad Stad heeft geen problemen met verlaging OZB voor bedrijven

De gemeenteraad van Groningen heeft er geen problemen mee dat het OZB-tarief voor bedrijven, kantoren en instellingen omlaag gaat.

Het college stelt dit lagere tarief voor om een een grote kostenstijging voor met name het midden-en kleinbedrijf te voorkomen. Deze dreigde op te treden doordat een aantal panden een veel lagere WOZ-waarde heeft dan voorheen. Het gaat om panden van ondermeer het UMCG, Martini Ziekenhuis en DUO.





De OZB-aanslag wordt bepaald op basis van die WOZ-waarde. De daling van de waarde voor enkele grote panden in de stad dreigde te zorgen voor een lagere totale OZB-opbrengst voor de gemeente. Om dat weer te voorkomen, zou de aanslag voor niet-woningen met gemiddeld zes procent stijgen.





De raad is het met het college eens dat dit onwenselijk is. Daarom wordt het tarief verlaagd.





Stadjers merkten eind januari al dat er iets aan de hand was met de OZB-aanslagen. Die vallen normaal gesproken eind januari op de mat. Dat liep dit jaar vertraging op.

Door: RTV Noord Correctie melden