Daarom stem ik: 'Meer aandacht voor de wijkverpleegkundige'

Mevrouw Klunder en Lianne Kremer (Foto: RTV Noord)

Wijkverpleegkundige Lianne Kremer heeft een boodschap voor de Groningse kiezers. 'Denkt u bij het kiezen van een partij ook aan mensen zoals mevrouw Klunder, die het heel fijn vinden als er vaste medewerkers langskomen?'

Ze komt meerdere keren in de week bij mevrouw Klunder, om te helpen. 'De verkiezingen zijn voor mij belangrijk, omdat mensen zoveel mogelijk vaste gezichten willen zien.'



'Ik vind veel dezelfde gezichten prettig'

Mevrouw Klunder kan het alleen maar beamen. 'Als cliënt vind ik het heel prettig dat er veel dezelfde gezichten komen. Het hoeft niet elke dag dezelfde te zijn, ze hebben ook vrij natuurlijk. Maar niet dat ik in één week zeven gezichten zie. Dat vind ik niet zo prettig.'



'Meer vaste banen creëren, meer stageplekken'

'Er zijn weinig verpleegkundigen, het worden er helaas minder', zegt Kremer. 'De politiek zou meer aandacht kunnen besteden aan het vak van wijkverpleegkundige. Nog meer vaste banen creëren, meer stageplekken. En in de opleiding meer aandacht geven aan het vak. Zodat leerlingen beter voorbereid zijn en meer mensen kiezen voor de thuiszorg.'



In de serie 'Daarom stem ik' volgt RTV Noord vijf Groningers die gespannen uitkijken naar de komende Tweede Kamerverkiezingen. In de serie behandelen we thema's die niet alleen landelijk spelen, maar vooral ook in de provincie Groningen. Die thema's zijn zorg, onderwijs, werkgelegenheid, landbouw en gaswinning.

Door: RTV Noord Correctie melden