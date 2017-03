'Fraudezaak zet pluimveesector in een kwaad daglicht'

'We zijn hier absoluut niet blij mee. Je wilt als pluimveesector niet in een kwaad daglicht staan.' Dat zegt dierenarts Paul Cornelissen in reactie op het nieuws dat een collega-dierenarts uit de provincie verdacht wordt van fraude.

Cornelissen is voorzitter van de Vakgroep Gezondheidszorg Pluimvee, onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij Voor Diergeneeskunde (KNMVD).De betreffende dierenarts wordt ervan verdacht verplichte vaccinaties van pluimvee tegen de dierziekte Newcastle disease (beter bekend als pseudo-vogelpest) niet of onjuist uit te voeren.De pseudo-vogelpest dankt zijn naam aan de verschijnselen. Die lijken erg op de symptomen van de vogelpest. 'Gelukkig is er zelden een uitbraak. In Europa komt de ziekte één keer in twintig of dertig jaar voor', aldus Cornelissen.Jan Willem Lagerweij, bestuurslid van de vakgroep Pluimvee bij LTO Nederland, maakte in de jaren '60 een uitbraak van pseudo-vogelpest mee. 'De gevolgen zijn niet te overzien', zegt hij.'Je krijgt te maken met verplichte ruimingen. De kosten daarvan komen bij de hele pluimveesector terecht.'Hoe de fraude heeft plaatsgevonden, weet Cornelissen niet. 'Uiteindelijk kan ik me voorstellen dat iets niet uitgevoerd is wat wel moet', speculeert hij.Daarbij zit er een groot verschil tussen vleeskippen en legkippen. 'Vleeskippen krijgen één keer een spray, legkippen worden in de hand genomen en krijgen meerdere inentingen. Dat is dus ook een stuk duurder.'Toch is de controle op de vaccinaties bij legkippen ontzettend streng. Cornelissen: 'De controle op enting is erg waterdicht bij legkippen.'Lagerweij denkt dat een pluimveehouder mogelijk denkt een voordeel te behalen door niet in te enten. 'Wat je bij een vaccinatie eigenlijk doet, is het beestje een beetje ziek maken. Daardoor ontstaat er een groeivertraging. Misschien dat de pluimveehouder dat niet wilde.'LTO wijst de handelswijze overigens af. 'Wij hebben als sector afspraken met de overheid over inentingen. Daar hoor je je aan te houden.'De kans is groot dat de kippen van alle pluimveebedrijven waar de dierenarts voor werkte, opnieuw moeten worden ingeënt.