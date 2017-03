Kledingdieven worden na hun celstraf het land uitgezet

(Foto: Flickr/Joe Gratz)

Twee kledingdieven moeten de cel in en worden daarna het land uitgezet. Dat bepaalde de rechter woensdag.

Een 31-jarige man uit Georgië stal op 25 februari een jas bij de C&A in Groningen. De man had de jas over zijn eigen aangetrokken. Toen hij de winkel wilde uitlopen, werd hij betrapt. Hij verklaarde dat hij het koud had en te weinig geld had om een nieuwe te kopen.



Asielzoeker

De man zat in het azc in Delfzijl, nadat hij in ons land asiel had gevraagd. Dat heeft hij ook in Duitsland geprobeerd, maar daar werd het afgewezen.



De kans is groot dat hij na zijn straf terug naar Duitsland wordt gestuurd.



Vijf keer in de fout

Een 21-jarige Poolse man kan een enkeltje Polen tegemoet zien, nadat hij woensdag voor de vijfde keer in een half jaar tijd werd veroordeeld voor winkeldiefstal.



Hij kreeg twee weken cel voor het stelen van een pet bij een sportzaak in Groningen op 23 februari.



Wisseltruc

Een politieagent zag dat de man, die ook met een pet op binnenkwam, meerdere petten paste en terughing. Zijn eigen hing hij ook in de winkel, waarna hij er met een nieuw exemplaar vandoor wilde.



Het gebeurde in een impuls, beweerde de man in de rechtszaal. Omdat het de vijfde keer was, geloofde de rechter niets van dat verhaal.

Door: RTV Noord Correctie melden