Conflict nekt Pel Atelier in Zoutkamp

(Foto: Garnaal Lokaal (Facebook))

Het was een uniek concept: 'live' kijken hoe garnalen gepeld worden om ze vervolgens supervers geserveerd te krijgen in een restaurant met uitzicht op garnalenkotters in de haven van Zoutkamp. Maar dit plan lijdt voortijdig schipbreuk.

Teveel van het goede

Het restaurant zou Grand-Café Pel Atelier Garnaal Lokaal gaan heten. Die naam geeft eigenlijk al een beetje weer waarom het plan mislukt: het is allemaal een beetje teveel van het goede. Althans, dat vindt de geldschieter achter het plan: 'garnalenman' Matthijs van der Ploeg.



Conflict

Het Pel Atelier zou worden gerund door Syb en Jeannet Velink. De afgelopen maanden bouwden zij een pand aan de Reitdiepskade om tot een Grand-Café. Maar al voor de opening komt het tot een comflict waardoor de stekker vroegtijdig uit het project getrokken

wordt.



'Live' pellen

In het pand aan de Reitdiepskade is een soort glazen box gebouwd, waarin de garnalen 'live' gepeld zouden worden door mensen 'met een afstand tot de arbeidsmarkt'. Dat is bijvoorbeeld personeel van de wsw-bedrijven.



De restaurantbezoekers zouden met eigen ogen kunnen zien hoe hun bestellling wordt klaargemaakt. En dat alles met een schitterend uitzicht op garnalenkotters die voor de deur afgemeerd liggen.



Te hoog gegrepen

Zowel Syb Velink als Matthijs van der Ploeg willen weinig kwijt over de mislukking. Van der Ploeg wil wel kwijt dat het hem 'te lang' duurde voordat de zaak open ging. Het heeft er de schijn van dat hij de ambities die Velink had te hoog gegrepen vond.



Appelgebak

'Ik wil gewoon een zaak waar je verse garnalen, maar ook appelgebak kunt bestellen', zegt hij. 'Dat past bij Zoutkamp' Velink: 'Met het zicht op de eindstreep kunnen wij het niet eens worden met de investeerder. Fatsoenshalve hou ik de detalis voor mij'.



Verder

Van der Ploeg wil wel verder met het restaurant. Of daar ook moeilijk plaatsbare mensen garnalen gaan pellen is nog maar de vraag. 'Daar moet ik maar eens met het arbeidsbureau over in gesprek', zegt de Zoutkamper ondernemer.



Op bestelling

Hijj gaat het Pel Atelier doordeweek gebruiken om zijn personeel op bestelling garnalen uit het hogere segment te laten pellen voor bedrijven. In het weekend kunnen particulieren er hun eigen garnalen komen pellen.



Naam

'Ik ben op zoek naar een ondernemer die het horecagedeelte voor zijn rekening wil nemen'. zegt Van der Ploeg. En hoe gaat het heten? Pel Atelier Goldshrimp of Pel Atelier de Roussant, daar ben ik nog niet uit'.

Door: Steven Radersma Correctie melden