Mysterieuze Franse auto wordt weggesleept

De gemeente Vlagtwedde verwijdert donderdag de Franse auto die al maanden in Ter Apel geparkeerd. De zoektocht naar de eigenaar van de wagen heeft niets opgeleverd.

De donkerblauwe Renault Espace staat er sinds 24 december vorig jaar aan de Heemker Akkerstraat in Ter Apel, vlakbij een basisschool. Maar niemand weet van wie die auto is.De politie vond het opvallend dat de auto er zo lang stond en meldde het bij de gemeente. Die plaatste half februari een oproep in het Nederlands en Engels op de website en in de Ter Apeler Courant. Resultaat bleef uit en daarom heeft de gemeente besloten de auto donderdagmiddag weg te slepen.