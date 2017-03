Woonschepen Comité nog niet gerust over aanpak Diepenring

(Foto: RTV Noord/Mario Miskovic)

Het Woonschepen Comité Groningen (WCG) ziet het niet zitten dat op drie plekken in de Diepenring schepen worden verwijderd. De gemeente wil dat doen om ruimtes voor bijvoorbeeld een terras te creëren.

Twee van de drie

Het comité kan instemmen met twee van die locaties langs de Diepenring. Er is ook een gebied aangewezen voor de stadsschouwburg, maar dat zien de woonbootbewoners niet zitten.



'Dat vinden we één te veel. Als je daar ook allerlei steigertjes en horeca gaat creëren, geeft dat de nodige overlast. Op die plek moeten dan ook boten worden verwijderd. Dat wordt voor ons net iets te veel', zegt WCG-voorzitter Dirk van Driel.



Watervisie

Het college kwam eind vorig jaar met het plan 'Koersen op water'. Daarin staan de ambities van het college op het gebied van water in de gemeente Groningen.



Het gemeentebestuur wil water een prominentere plek geven en zich meer als stad aan het water presenteren. De Diepenring in de stad springt het meest in het oog omdat de situatie daar flink wordt aangepakt.



Van wonen naar recreëren

Daar wordt de focus verlegd van wonen op water naar recreëren op het water. De Diepenring moet een ontmoetingsplek worden. Daarvoor zouden onder meer woonboten moeten verdwijnen. Het gaat om 20 boten. Ook komt er ruimte voor meer terrassen aan het water.



434 woonbootplekken

Woensdag kwam de stad met een aangepaste en meer concretere versie van het waterplan. Daaruit bleek dat in de Diepenring drie gebieden worden vrijgemaakt voor bijvoorbeeld een terras. Booteigenaren die nu in zo'n gebied wonen kunnen elders in de Diepenring een plek krijgen of op een andere plek in de stad gaan liggen.



De stad wil in ieder geval 434 woonbootplekken houden in de stad. Kamerverhuur op het water zou niet meer mogelijk zijn als de plannen doorgaan.



De raad neemt in april een besluit over de voorgenomen plannen. Het plan dat woensdag is gepresenteerd is nog niet het definitieve plan, maar een concept.

Door: RTV Noord Correctie melden