Gemeente houdt geen zure nasmaak over aan investeringen Primark

De gemeente Groningen heeft geen zure nasmaak overgehouden aan de investeringen in de Westerhaven, na de komst van kledingwinkel Primark.

Dat antwoordt het college op vragen van de SP-fractie in de gemeenteraad. De partij stelde die vragen nadat RTV Noord onlangs de slechte arbeidsomstandigheden bij Primark aan de kaak stelde.De vestiging van Primark leidde tot zoveel extra bezoekers voor de Westerhaven dat er ondermeer extra prullenbakken en fietsrekken zijn geplaatst. Maar volgens het college heeft de ondernemersvereniging van de Westerhaven de aanpassingen grotendeels zelf betaald.De SP wilde verder weten of er inderdaad honderd uitkeringsgerechtigden aan het werk zijn gegaan bij Primark, zoals vooraf toegezegd. Dit is meer dan het geval, schrijft het college: het zijn er honderddertig. Ze hebben parttime-banen van twintig uur per week.Het college zegt overigens de zorgen van de SP te delen. Op initiatief van Primark is er contact geweest over de berichtgeving van RTV Noord.