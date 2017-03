FC Groningen strikt Te Wierik als eerste zomeraankoop

Mike te Wierik speelt vanaf volgend seizoen bij FC Groningen. De 24-jarige verdediger komt in de zomer transfervrij over van Heracles Almelo.

Te Wierik zet als de medische keuring goed verloopt zijn handtekening onder een driejarig contract.Hij is bezig aan zijn zevende seizoen bij de ploeg uit Almelo. Dit seizoen speelde hij tot nu toe 21 keer in het zwartwit. Hierin scoorde hij één keer.'Mike is een Nederlandse jongen met zo'n 150 Eredivisieduels in de benen. Een ervaren speler dus', zegt manager technische zaken Peter Jeltema in een reactie op de site van FC Groningen.'Hij is bovendien op twee posities inzetbaar: rechts centraal in de verdediging en als rechtervleugelverdediger.'Gebruik je de app, stem dan hier op de poll.