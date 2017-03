Statenfracties willen nog meer openheid van provincie

(Foto: SCXC Stock Exchange/Enzo Fociniti (creative commons) - bewerkt)

De provincie Groningen kan meer vaart maken rond het gebruik van open data. Tot die conclusie komen de Statenfracties van D66 en de VVD.

De stap vooruit, zoals deze het afgelopen jaar in Provinciale Staten werd omschreven, is rond dit onderwerp nog onvoldoende zichtbaar, vinden beide fracties.



Transparanter

'We willen in principe dat de provincie zoveel mogelijk gegevens openbaar maakt', zegt commissielid Geert Kamminga (D66). 'De provincie beschikt over enorm veel data over de bodem, het geluid, overlast. Dit moet te gebruiken zijn, ook voor bedrijven.'



VVD-commissielid Laura Dijkstra ziet daar ook brood in. 'Deze gegevens dragen bij aan een betere informatievoorzieningen en daarmee betere beleidskeuzes', legt ze uit. 'Dat maakt de provincie transparanter.'



Aanbestedingen

Gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) geeft aan dat open data al beschikbaar wordt gesteld en ingezet wordt. In de toekomst voorziet ze een model waarin de informatie ook gebruikt kan worden bij aanbestedingsprocedures.



'Door de open data weten we wat er nodig is. Bij een aanbestedingsronde kan dit leiden tot een scherpere prijs.'

