Henk Kamp over gaswinningsdossier: 'Ik heb het goed gedaan'

'Ik heb het naar mijn mening goed gedaan.' Dat zei minister Henk Kamp (VVD) woensdagavond over het gaswinningsdossier en de aardbevingsproblematiek in Groningen.

Kamp zat bij het radioprogramma 'Dit is de Dag' om terug te blikken op zijn politieke carrière.Presentator Tijs van den Brink voelde Kamp stevig aan de tand over de problemen rond de gaswinning in Groningen. 'Denk alleen al aan het gesoebat met de NAM over de schade-afhandeling.''Dat is niet waar', pareerde Kamp. 'Tachtig procent van de schademeldingen wordt vlot afgedaan. Voor die andere gevallen hebben we een keurige procedure.'Kamp vond verder dat hij samen met het kabinet 'zijn best gedaan heeft om de problematiek terug te dringen'. 'Ik ben vanaf mijn aantreden als minister bezig geweest met dit dossier', zo zei hij.'Sinds dit kabinet er zit, is de gaswinning gehalveerd: van 48 miljard kuub naar 24 miljard kuub. Er is sindsdien ook minder seismologische activiteit', aldus de minister.Wel gaf hij toe niet feilloos te zijn. 'Natuurlijk zijn er zaken waarvan ik achteraf denk: dat had beter gekund.' Kamp wijst daarbij naar de complexiteit van de schade-afhandeling. Dat heeft hij onderschat, zo gaf hij toe.Ook vindt hij het terecht dat de Groningers boos zijn. 'De overheid heeft in de afgelopen vijftig jaar te weinig oog gehad voor de risico's van de gaswinning. En daarmee praat ik mijzelf ook niet schoon.'Onlangs oordeelde de rechter nog dat de Staat - en dus ook minister Kamp - onrechtmatig handelde tussen 2013 en 2015. 'Daar ben ik het niet mee eens', zegt de minister.Hij wijst er daarbij wederom op dat de gaswinning is teruggeschroefd. 'Al moet ik toegeven dat de winning in 2013 nog omhoog is gegaan, omdat het een koude winter was. Dat was geen mooie beweging.'Een groep van veertig Groningers maakte hun boosheid afgelopen maandag nog eens duidelijk, tijdens een confrontatie met premier Rutte in het televisieprogramma Pauw & Jinek. Dat ging er stevig aan toe 'Ik ben er niet trots op hoe Rutte daar werd bejegend', zegt Kamp. Toch wist de premier wat hem te wachten stond, weet Kamp. 'Als je weet dat er over dit onderwerp veertig Groningers komen, dan weet je ook dat ze daar niet zitten om te klappen.'