'Ik werd bij Vindicat uitgemaakt voor hoer en slet'

Studente Milou Deelen plaatste woensdag een video op Facebook waarin ze scherpe kritiek uit op de manier waarop Vindicat met vrouwen omgaat. 'Anderhalf jaar geleden werd ik lid van het Corps, en daar ben ik vaak uitgemaakt voor hoer – slet of laag wijf.'

De video is opgenomen in Amsterdam, maar Milou Deelen bevestigt aan RTV Noord dat het over studentenvereniging Vindicat gaat.'Ik was het lijdend voorwerp van een lied dat jaarlijks door tientallen jongens wordt gezongen over 'het laagste meisje van het jaar'. Ik schaamde me diep en voelde mij vernederd', schrijft ze op haar Facebookpagina . 'Toen ik ze hierop aanspraak, kreeg ik terug dat het maar een grap was.'Vindicat-rector Stijn Derksen laat weten woensdagavond met een reactie te komen op het filmpje.'Mijn seksualiteit is van mij, en niet stof voor jouw grap', schrijft ze. 'Daarnaast heb ik er als vrouw evenveel recht op als man. Als jongens seks hebben en hier openlijk over spreken, is dit tof. Als meisjes – zoals ik – dit doen, daalt ons respect of onze waardigheid. Laten we hier bij stilstaan vandaag, en ons vooral niét schamen voor onze seksualiteit. Veel meisjes durven hun stem misschien niet te laten horen, ik doe dat vandaag wel. Ik vraag niet om je medelijden, wel dat je naar me luistert. Want slutshaming gebeurt overal, en dat is niet oke.'