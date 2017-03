Stadse politiek worstelt met kunstgrasvelden

Moet de gemeente Groningen gewoon doorgaan met de aanleg van kunstgrasvelden met rubberen korrels of niet?

Over die vraag boog de gemeenteraad van Groningen zich woensdag.Iedere zomer pleegt de gemeente onderhoud aan velden en als het nodig is worden velden vervangen. Het college is van plan door te gaan met het gebruik van de rubberen korrels, tenzij clubs aangeven dat ze dit niet willen. Dan reserveert de gemeente het geld tot 2018, wanneer er mogelijk meer duidelijk is.Het CDA oppert dit om te draaien: leg deze zomer geen nieuwe velden aan, tenzij een club dat nadrukkelijk wel wil. Dat zou bijvoorbeeld zo kunnen zijn bij een club zonder jeugdafdeling. Dit idee van de christen-democraten krijgt bijval van de hele oppositie, op Student en Stad na. Ook collegepartij D66 ziet er wel wat in.Maar volgens wethouder Paul de Rook komt het op hetzelfde neer; clubs beslissen zelf of ze een veld met rubberen korrels willen of niet. Omdat de gemeente wil uitstralen dat zij van de veiligheid is overtuigd, kiest de gemeente in principe voor doorgaan met de korrels.'We willen clubs niet in de ingewikkelde positie brengen dat zij een beslissing moeten maken over de veiligheid van hun leden.'CDA-fractievoorzitter Rene Bolle beaamt dat de gevolgen voor clubs vrijwel hetzelfde zijn. 'Er zit niet zoveel licht tussen mijn voorstel en dat van het college.' Voor hem is het belangrijkst dat clubs kunnen kiezen het besluit een jaar uit te stellen, in de hoop dat er in de tussentijd alternatieven worden gevonden voor de rubberen korrels.Of dat het percentage gevaarlijke stoffen in rubberen korrels tegen die tijd acceptabel is, omdat de korrels aan de consumentennorm moeten gaan voldoen.Voor alle politieke partijen blijkt het een worsteling met alle verschillende onderzoeken die naar buiten komen. Voor ouder Herman Boonstra is het sowieso allemaal ver onvoldoende. Hij laat zijn 7-jarige zoontje niet meer op kunstgrasvelden voetballen. 'Gelukkig hebben we dat bij VV Helpman afgesproken voor de jeugd.'Eind maart komen de rubberen korrels nog een keer aan de orde in de gemeenteraad.