Freek de Jonge: 'Rutte zat met de mond vol tanden'

De uitzending van het tv-programma Pauw & Jinek waarin premier Mark Rutte werd geconfronteerd met een groep boze Groningers, blijft de gemoederen bezighouden. Freek de Jonge noemde het woensdagavond in De Wereld Draait Door 'een gamechanger'.

'Onze minister-president zat maandagavond met de mond vol tanden, over een dossier dat hij al gedurende vijf, zes jaar had moeten bestuderen.''Maar de focus ligt op de vraag of je 65 moet zijn wanneer je met pensioen gaat, of 65 en een half. Een boekhoudkundige kwestie. Terwijl honderd kilometer verderop de mensen creperen, of in de bodem dreigen weg te zakken. Wat voor land willen we zijn?''Onze minister-president praat vanuit de ratio.. Bij de betrokkenen zelf is maar één emotie: onveiligheid, angst, verdriet. En als je dan meteen na afloop van de uitzending naar de sociale media kijkt en mensen beginnen te roepen '', dan denk ik:.'Bekijk het gesprek met Freek de Jonge hier