Alders worstelt met grootte van versterkingsopgave

Een 'generaal pardon' noemde hij het nog niet, maar Nationaal Coördinator Hans Alders pleit wel voor een schone lei in het bevingsgebied.

Dat houdt in dat Alders een streep wil zetten onder de moeizame afhandeling van huidige schadegevallen. Die moeten wat hem betreft sneller afgehandeld worden. Dat liet Alders weten tijdens een informatieronde aan Statenleden.Verschillende partijen stelden kritische vragen over de schadeafhandeling en de rol van de Nationaal Coördinator. 'We zien wel beweging bij de Nationaal Coordinator', laat SP-fractievoorzitter Sandra Beckerman weten.'Vorig jaar stelden we bij Alders al voor om de NAM uit het systeem te zetten. Toen draaide hij er om heen. Vandaag was hij veel toegeeflijker op dit punt. Maar we blijven dit kritisch volgen. Er staat veel op het spel voor de inwoners van het bevingsgebied.'Alders gaf verder te kennen dat hij zich zorgen maakt over de grootte van de opgave in het bevingsgebied. Tot de zomer worden er nog 500 huizen versterkt, na de zomer komen daar 500 bij.De Nationaal Coördinator vroeg zich onder meer af of dorpen het wel aankunnen wanneer er vele woningen in een dorp worden hersteld.