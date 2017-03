Soap sporthal De Wijert krijgt nieuwe aflevering

Bewoners van De Wijert in Groningen proberen een slaatje te slaan uit het voorlopig niet doorgaan van het Multi Functioneel Centrum in die wijk: ze hopen alsnog een volwaardige sporthal te kunnen behouden.

Onlangs maakte de gemeente bekend dat de aanbesteding van het multifunctioneel centrum in de wijk is stopgezet omdat prijsinschrijvingen van de bouwers te hoog liggen. Ze zeggen het niet voor de beschikbare 7,5 miljoen euro te kunnen bouwen.In het centrum komt kinderopvang, de bibliotheek, basisschool De Tamarisk en een speelhal. Sportende inwoners van de wijk hebben jarenlang geprobeerd voor elkaar te krijgen dat de wijk een sporthal behoudt in plaats van zo'n kleinere spelhal.Die is volgens hen niet voor alle sporten geschikt. De nog te bouwen sporthal op het Europapark waar de gemeente naar verwijst, vinden ze te ver weg.Nu er een nieuw ontwerp moet komen voor het multifunctioneel centrum willen ze dat de gemeente bekijkt of een volwaardige sporthal toch mogelijk is. Volgens hen wordt het ontwerp zelfs goedkoper als de speelhal eruit wordt gehaald en de oude sporthal wordt gerenoveerd.Ook de politieke partijen 100 procent Groningen, Stadspartij, ChristenUnie, SP willen weten of er mogelijkheden zijn voor zo'n sporthal. Maar wethouder Roeland van der Schaaf is niet van plan dit te onderzoeken. Volgens hem is een grotere hal niet nodig en er is ook geen budget voor. 'Het is oneerlijk om weer hoop te geven terwijl we weten dat er geen financiën zijn.'De gemeente moet nu in elk geval op zoek naar manieren om het huidige ontwerp goedkoper te krijgen. Het doel is het gebouw alsnog voor 7,5 miljoen euro te laten bouwen.Opmerkelijk is dat de vertraging in de bouw op zichzelf al een besparing oplevert. Als de bouw uiteindelijk van start gaat is sporthal De Wijert namelijk al gesloopt. Daardoor is er een grotere kavel beschikbaar dan in het oorspronkelijke ontwerp, waardoor het gebouw goedkoper kan. Dit betekent wel dat sporters tijdelijk nergens in de wijk terecht kunnen.Wethouder Van der Schaaf noemt het stopzetten van de aanbesteding al met al 'buitengewoon pijnlijk en zeer spijtig.' Hij noemt met name basisschool De Tamarisk als slachtoffer. 'Voor de school is het slecht.'