'Gemeente kan roeiers geen garanties geven'

De roeisport in de stad Groningen kon woensdag rekenen op steun vanuit de Groninger gemeenteraad.

Volgens de verenigingen Gyas, Aegir en De Hunze zijn er drie problemen die maar niet worden opgelost.Het clubhuis van Gyas is te klein aan het worden en de nationale wedstrijd 'De Hel van het Noorden' zit in de knoei met de vergunning.Derde probleem is de trainingslocatie in het Noord-Willemskanaal. De provincie en Waterschap Noorderzijlvest plaatst daar stalen damwanden, waardoor de golfslag te hoog wordt voor roeiers.VVD en Student en Stad vroegen hier aandacht voor. Volgens hen moet de stad bij de provincie voor de belangen van de roeiers opkomen. Het zou tijd zijn voor duidelijkheid.Raadslid Jasper Honkoop: 'Met collegebrieven kan je niet roeien. We willen zekerheid voor de toekomst van het roeien op water.' Die oproep kreeg veel bijval van andere partijen.Wethouder Paul de Rook temperde de verwachtingen, omdat niet hij maar andere overheden over de kwestie gaan. 'De inzet is er geweest en is er nog. Maar we gaan bijvoorbeeld niet over de vergunning voor de wedstrijd. Dan kan een wethouder op zijn kop gaan staan, maar dat betekent niet dat de vergunning er dan komt.'Wel is de gemeente bezig met allerlei kleinere maatregelen die ten goede moeten komen van het roeien in Stad, zoals bredere fietspaden voor de coaches.