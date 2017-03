Gemeentesecretaris Vlagtwedde aan de slag bij AZC Ter Apel

Andy de Vos, gemeentesecretatris van Vlagtwedde, verruilt de gemeente voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

De algemeen directeur van Vlagtwedde begint daar op 1 mei. Hij wordt manager asiel en bescherming in het azc in Ter Apel.Vlagtwedde gaat in 2018 samen met Bellingwedde op in de nieuwe gemeente Westerwolde . De Vos heeft eerder al aangegeven niet aan de slag te gaan bij de fusiegemeente.Hij noemt zijn nieuwe functie bij de IND 'een mooie kans'.