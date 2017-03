Uitslaande brand in manege, paarden in veiligheid (update)

(Foto: Dennis Venema)

Bij Manege Nieboer in Hoogezand is woensdagavond brand uitgebroken. Het vuur woedde in één van de loodsen.

Het ging om een uitslaande brand. Het naastgelegen woonhuis werd natgehouden om te voorkomen dat het vuur oversloeg.



Paarden

De paarden die in de schuur stonden, konden allemaal op tijd in veiligheid worden gebracht.



De dieren stonden in boxen achter de schuur en in een stal ernaast. De paarden zijn direct na het uitbreken van de brand naar een weiland gebracht.



Asbest

Op het dak van de brandende schuur lagen asbestplaten. De asbestdeeltjes zijn volgens de brandweer alleen op het terrein van de manege terecht gekomen.



In de schuur stonden koetsen. Enkele daarvan zijn nog gered van de vlammenzee. De brandweer heeft onder andere een hoogwerker ingezet om het vuur te bestrijden. De schuur moet als verloren worden beschouwd.



Na een klein uur had de brandweer het vuur onder controle. Het nablussen neemt nog enige tijd in beslag.

Door: RTV Noord Correctie melden