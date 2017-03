'Maak Groningen dé groene energieleverancier van Nederland'

Groningen biedt zich per brief aan om de groene energieleverancier van Nederland te worden. Die brief is ondertekend door Commissaris van de Koning René Paas en burgemeester Peter den Oudsten van Groningen.

Die brief staat vandaag als advertentie in onder andere de Volkskrant, NRC en het Dagblad van het Noorden.Het is een reactie op het G4-plan van de grote steden om een verduurzaamheidstraject in te zetten voor 35 miljard euro. Groningen biedt een plan aan dat de helft kost, om op een andere manier verduurzaming te realiseren.Doel is de ommezwaai van Groningen van gasprovincie naar groene energieprovincie. De brief verwijst naar de website , waar de initiatiefnemers oproepen om één zinnetje op te nemen in het regeerakkoord:'Groningen wordt voorloperregio op het gebied van circulaire economie, energietransitie, wonen van de toekomst, mobiliteit en digitalisering'.Volgens de partijen achter de brief zitten Groningers momenteel financieel gevangen in hun huis. 'Mensen voelen zich niet veilig in huis', valt te lezen. 'Als veiligheid werkelijk een thema is, dan gaat het bovenal om Groningen, waar een plan nodig is met de omvang van de Deltawerken, om huizen te verstevigen ten gevolge van de gaswinning, en de achterstand om te zetten in een voorsprong.'