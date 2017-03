AkzoNobel gaat niet akoord met Amerikaans overnamebod

AkzoNobel heeft een ongevraagd overnamebod van het Amerikaanse PPG Industries afgewezen. Dat meldde het verf- en chemieconcern donderdagochtend. AkzoNobel heeft een vestiging in Farmsum.

Het bod van PPG is volgens AkzoNobel te laag en niet in het belang van aandeelhouders, klanten en personeel. Het bod van PPG vertegenwoordigde een waarde van 83 euro per aandeel. Het aandeel Akzo sloot woensdag op 64,42 euro.De oudste Nederlandse voorloper van AkzoNobel is verf- en lakfabrikant Sikkens uit Groningen dat in 1792 van start ging.