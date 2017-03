Vakbond voert actie op bouwplaatsen

Vakbond FNV voert donderdag actie op bouwplaatsen in onze provincie. Het doel: handtekeningen ophalen voor een flexibele AOW.

Joukien Haan van de FNV: 'De AOW-leeftijd gaat te snel omhoog, zeker voor sommige beroepsgroepen. Als je bijvoorbeeld dertig jaar werkzaam bent in de bouw, dan voel je dat in al je botten. Maar met de huidige plannen sta je na je 50ste nog steeds op die steiger'.De vakbond pleit voor een flexibele AOW, waarbij je eventueel vier jaar voor je pensioengerechtigde leeftijd al kunt stoppen. 'Als je AOW op 67 jaar staat, moet je er vier jaar eerder al fatsoenlijk uit kunnen. Mensen met minder zware beroepen kunnen misschien makkelijk tot hun 71ste werken', legt Haan uit.De vakbond probeert donderdag zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen. 'Daarna is de politiek aan zet', zegt Haan. 'Mensen moeten op 15 maart in het stemhokje dus een goede keuze maken.'