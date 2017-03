Menzis organiseert bijeenkomst over bevingsstress

In Warffum wordt donderdagavond gepraat over aardbevingsstress. Zorgverzekeraar Menzis, een huisarts en een GGD-psycholoog gaan praten met inwoners van het bevingsgebied.

Janine Groeneveld van Menzis: 'Wij hebben vorig jaar in een onderzoek aan onze klanten gevraagd wat hen bezig houdt. Ze kregen een aantal keuzemogelijkheden, maar in de open ruimte werd opvallend vaak 'aardbevingsstress' ingevuld. We hebben besloten om daar iets mee te doen'.In Middelstum heeft Menzis al zo'n dialoogavond gehouden. 'Er waren niet veel mensen, maar ze waren wel boos', vertelt Groeneveld. 'Mensen wilden weten wat dit Menzis oplevert. Ze hebben toch al het idee dat er veel wordt verdiend aan de aardbevingen. Maar er is een onafhankelijke gespreksleider bij en ik zit er vooral als mens en niet als Menzis. Ik ga luisteren en ik hoop dat er knelpunten naar voren komen die Menzis zelf kan oplossen.'In de regio Warffum-Usquert worden binnenkort nog twee dialoogavonden gehouden. De entree van de bijeenkomsten is gratis.