Vindicat was al in gesprek met kritische studente Milou Deelen

Het bestuur van Vindicat en de kritische studente Milou Deelen zijn vorige week al in gesprek geweest. Bestuurslid Fleur Ponne noemt de video waarin Deelen laat zien hoe negatief er bij de studentenvereniging over haar als vrouw wordt gesproken 'moedig en dapper.'

'Anderhalf jaar geleden werd ik lid van het Corps, en daar ben ik vaak uitgemaakt voor hoer – slet of laag wijf', schrijft Deelen op haar Facebook-pagina . Woensdag plaatste ze een kritische video op haar pagina.Voor Vindicat kwam de video niet als verrassing. 'We kijken samen met Milou naar manieren om deze omgangsvorm binnen de vereniging uit te bannen', reageert Ponne. 'Ze kaart op basis van haar ervaringen met leden van onze vereniging een maatschappelijk probleem aan.'Deelen is nog steeds lid van Vindicat.Ponne stelt dat binnen Vindicat al enige tijd kritisch wordt gekeken naar de omgangsvormen. 'Sinds het begin van het academisch jaar zijn onze leden meer dan ooit in gesprek over de gedragingen binnen de vereniging. En er wordt kritisch gekeken of onze normen en waarden nog aansluiten op onze omgeving.'