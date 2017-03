Oud-Stadjers opgeroepen terug te keren voor Groninginnedag

Wat is nou hét moment voor oud-Stadjers om massaal terug naar Groningen te komen en oude verhalen op te halen? Volgens Marketing Groningen bestaat dat eigenlijk nog niet. Daarom organiseert het dit jaar voor het eerst Groninginnedag.

Het is de bedoeling dat op 24 juni voormalige inwoners van Groningen terugkeren. Volgens Marketing Groningen moet het een 'historische dag' worden. Meerdere cafés in de binnenstad vragen ook oud-personeel om naar Groninginnedag te komen.Tegelijkertijd met Groninginnedag is een Jeneverfestival. Verder komt er een programma rond eten, drinken, dj's, cultuur en bandjes.Volgens Marketing Groningen zijn er in andere provincies wel echte terugkommomenten. Zo is dat in Noord-Holland de jaarlijkse kermis. Brabanders in den vreemde keren huiswaarts voor carnaval.