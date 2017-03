Lopend Vuur: Wij zijn een fatsoenlijk volk

De politieke campagne gaat deze weken veel over normen en waarden en de verhuftering van de samenleving.

Uit cijfers van het CBS blijkt echter dat steeds minder Nederlanders respectloos gedrag ervaren op straat, in het openbaar vervoer of in winkels.Het gaat dan om schelden, middelvingers of bijvoorbeeld nafluiten. In 2008 zei een kwart van de Nederlanders nog respectloos behandeld te zijn op straat. Nu is dat 21 procent.Daar staat tegenover dat er op de sociale media af en toe flink gescholden wordt. Al met al zijn wij natuurlijk gewoon een fatsoenlijk volk. Of niet?