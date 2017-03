Inwoners Veenhuizen maken weer bezwaar tegen Pauperparadijs

Omwonenden van het Gevangenismuseum in Veenhuizen dienen opnieuw bezwaar in tegen het openluchttheaterstuk Pauperparadijs.

De twee bezwaarmakers kunnen zich niet vinden in de door de gemeente Noordenveld verleende vergunningen.De bezwaarmakers zijn vooral ontevreden over de toename van het aantal voorstellingen. Wegens het succes van vorig jaar zijn er dit jaar niet 42, maar maximaal 52 voorstellingen. 'De speelperiode is dus ook langer geworden en daar zijn mijn cliënten niet blij mee', aldus woordvoerder Chang Wong van SRK rechtsbijstand tegen RTV Drenthe De omwonenden zijn onder meer bang voor geluidsoverlast en vrezen problemen met het parkeren. Wong: 'Het liefst willen de omwonenden dat het van tafel gaat, maar dat is ondenkbaar.'