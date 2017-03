Daarom stem ik: 'Het is minder leuk geworden om boer te zijn'

Met zijn volle verstand heeft Wim Bos uit Zuidbroek er voor gekozen om boer te worden. 'En dat doe ik met heel veel passie', zegt hij. 'Maar de laatste jaren wordt het wel steeds minder leuk.'

De landbouw moet het de laatste jaren doen met flink wat nieuwe regels. Zo werd het melkquotum afgeschaft, maar kwam er wel een mestquotum voor terug. En wanneer die mest uitgereden mag worden, ligt weer vast. De meest recente 'verplichte weidegang' valt ook niet in goede aarde bij de meeste melkveehouders.'Zoals de regels nu worden bedacht en uitgevoerd, heeft niets te maken met nuchter boerenverstand of eerlijkheid', zegt Bos. 'De ratio is ver te zoeken. Het is allemaal gebaseerd op emoties.'De koeien van Bos staan het hele jaar door op stal. Op de verplichte weidegang zit hij dus niet te wachten. 'Ik heb het gevoel alsof ik daardoor in het verdomhoekje van de melkveehouderij zit. En ik moet iedere keer uitleggen dat wij wel degelijk goed voor onze dieren zorgen.'De keuze om koeien niet de wei in te sturen, is een bewuste. 'Onze koeien hebben hier ruimte, goede ligplaatsen, ventilatie, voldoende voer en water... Wij doen er alles aan om de koe juist te laten functioneren in haar eigen ritme.'Bos heeft een automatisch melksysteem, waardoor zijn koeien naar de melkrobot kunnen wanneer ze dat zelf willen. 'Wij sturen het gedrag van de koe niet', aldus de boer. 'En als we ze verplicht naar buiten moeten sturen, dan doen we dat juist wel.'Door het mestquotum moet Bos ook tientallen koeien wegdoen. Dat geldt voor meer boeren. 'Maar vergeet niet dat wij ook gewoon een bedrijf zijn, met een lening en afspraken met de bank. Met die koeien verdienen wij ons geld.'De komende jaren worden dan ook niet makkelijk, stelt de boer uit Zuidbroek. 'We blijven wel bestaan, zo somber is het niet', vertelt hij. 'Maar we moeten wel alle zeilen bijzetten om scherp aan de wind te blijven zeilen.'De boer roept de Groningse kiezer op om in deze landbouwprovincie vooral op boergezinde partijen te stemmen. 'Want de boeren moeten blijven bestaan, en er wordt goed voor de dieren gezorgd.'