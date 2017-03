Herdenking bij Joods monument Wagenborgen: 'Heel ontroerend'

Op het terrein van voormalig psychiatrisch ziekenhuis Groot-Bronswijk in Wagenborgen zijn de vier Joodse bewoners herdacht die op 9 maart 1943 werden weggevoerd. Vier dagen later werden ze in Sobibor vergast door de nazi's.

'In 1943 was het al waanzin om mensen om hun geloof of ras te vermoorden, wat dat betreft is er in 2017 niets veranderd. Daarom is het ook zo belangrijk om te blijven herdenken', vertelt Anne Koopmans, die de herdenking organiseert.Het was de elfde keer dat er werd stilgestaan bij de dood van de zusjes Betje en Sientje Stoppelman uit Oude Pekela en Winschoten, Heintje Levie uit de stad Groningen en Heiman Aptroot uit Hoogezand.'Lange tijd was niet bekend dat dit is gebeurd, het was een verborgen geschiedenis', vertelt Koopmans.Kinderen van basisschool De Kronkelaar droegen gedichten voor en legden bloemen bij het monument. 'Heel ontroerend', volgens Koopmans. 'Ze maken prachtige gedichten. Ik ga ook elk jaar langs de school om het verhaal te vertellen.'