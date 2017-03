Arbiters aardbevingsschade komen om in het werk

De Arbiter Aardbevingsschade dreigt aan het eigen succes ten onder te gaan. Er wordt zo vaak een beroep op gedaan, dat maandenlange wachttijden dreigen te ontstaan.

Volgens coördinator en arbiter Jenne van der Vinne moet er snel iets gebeuren. 'Mensen hebben er recht op dat hun zaak op redelijke termijn wordt behandeld, maar dat staat nu onder druk.'Eén van de mogelijkheden is het aanpassen van de tijdrovende procedure met onder meer een locatiebezoek. 'Dat wordt nu overwogen, maar dat is niet aan ons. Besluiten daarover liggen bij alle betrokken instanties, zoals de Nationaal Coördinator Groningen, het Centrum Veilig Wonen, de NAM en het ministerie van Economische Zaken,' licht Van der Vinne toe.De arbiters gingen in mei vorig jaar aan de slag. Vijf oud-rechters buigen zich over geschillen rond mijnbouwschade. Sinds die tijd zijn er 120 zaken behandeld. In verreweg de meeste gevallen is de NAM in het ongelijk gesteld. Het aanbod van zaken is de laatste tijd fors toegenomen: er liggen nu 825 zaken bij het beperkte aantal arbiters.'We hebben te weinig capaciteit om die allemaal in een redelijke tijd af te handelen. Met zoveel vraag lukt dat niet, gezien onze geringe capaciteit en de tijdrovende procedure. Het betekent dat de wachttijden heel snel oplopen. En dat is niet acceptabel.'Van der Vinne heeft er een dubbel gevoel bij. 'Het is heel mooi dat zoveel mensen ons weten te vinden en vooral vertrouwen in ons hebben. Maar helaas is het meer dan we in de huidige opzet aankunnen.'