Groen licht voor mountainbikeroute op SuikerUnie-terrein

Mountainbikers kunnen zich binnenkort uitleven op een nieuwe route op het voormalig SuikerUnie-terrein. Een motie van D66-raadslid Tom Rustebiel kon woensdag op steun rekenen van de gemeenteraad.

De nieuwe route moet zo'n vijftien kilometer lang worden. Han Settels en Rutger Kussendrager, beiden fervente MTB-ers, leiden het project. 'We hopen dat we een route kunnen realiseren voor jong en oud', stelt Settels. 'De westkant van de stad leent zich daar uitstekend voor, onder meer vanwege de vele klimmetjes op het SuikerUnie-terrein en de directe omgeving.'Met de aanleg van de route speelt Groningen in op ontwikkelingen in Noordenveld, waar vijf nieuwe routes verrijzen. Bij Transferium Hoogkerk moet straks een verbinding met de Drentse routes mogelijk zijn. 'Vervolgens kun je via Peize, Roden en Norg helemaal tot aan Veenhuizen MTB'en', vertelt Settels.In overleg met de terreineigenaren wordt de definitieve route bepaald. Kussendrager: 'Dat hangt onder meer af van andere recreatievormen en ecologie.'De routebouwers kunnen op veel steun rekenen. Tientallen mountainbikers denken mee en ook bedrijven en kennisinstellingen reiken de helpende hand. 'Dat moet ook, want we hebben breed draagvlak nodig. Niet alleen voor extra financiën, maar ook vrijwilligers voor het bouwen en onderhouden van de route', stelt Kussendrager.